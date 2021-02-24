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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Ardahan İl kongresi yapıldı

İHA

AK Parti Ardahan İl kongresi yapıldı

AK Parti Ardahan İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi Kazım Karabekir kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.
Kongreye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemiyle katılırken, salonda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri, il yönetimi ve delegeler katıldı. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağlantısında İl Başkanı Kaan Koç ile görüşerek, Ardahanlılara selam gönderdi.
Ardahan’da partisinin kongresinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hayallerimizi rüyalarımıza yerleştirdiğimiz sürece Allah’ın izniyle 20 yıl boyunca 15 seçim nasıl kazanmışsak bundan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz’’ dedi.

Dağ konuşmasına şöyle devam etti: ’’ Hayallerimizi biz rüyalarımızda hep gördük ve yaşadık. Duble yollar ve Marmara gibi büyük projeler bizim hayallerimizin ürünüdür. Kürt sorunu dediler. Kürt sorununu çözmeyi biz hayalimizde kurduk. Bazen sabrettik, bu ülkede muhafazakarların başörtüsü sorunu, katsayı adaletsizliği sorunu vardı bunu içimizde hissettik ve hayallerimizde hissettik, bunu bazen rüyalarımızda gördük, bazen geceleri uyuyamadık. Bu ülkenin altyapı sorunu duble yol sorunu vardı. Bu hayallerimizi rüyalarımıza yerleştirdiğimiz sürece Allah’ın izniyle 20 yıl boyunca 15 seçim nasıl kazanmışsak bundan sonra da yine aynı şekilde devam edeceğiz. Biz inandığımız yolda yürüye yürüye buraya geldik. Şimdi inandığımız yolda yürüyoruz ve yeni hayaller peşindeyiz. Biz uzaydan bahsediyoruz. Beyefendiler çıkıp bunu dalga ve tiye alıyorlar. Ya da yapamazsınız diyorlar. Bugün yerli ve milli araba diyoruz dalga geçiyorlar. Ama biz Allah’ın izniyle nasıl bugüne kadar inandığımız yolda yürüyerek bugüne gelmişsek 2023’te de, 2028’te de inandığımız yolda yürüme azmiyle devam edeceğiz.’’

"Doğu Akdeniz'de hem masadayız hem sahadayız"
Dağ, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek bölgedeki doğal gaz rezervinin diğer ülkelerin iştahını kabarttığını vurguladı.
Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'nin hem masada hem sahada olduğunun altını çizen Dağ, şunları kaydetti:
’’Ak denizde doğalgaz arama çalışmaları yeni değil. Dünya doğalgaz karbon rezervinin yüzde 47’si Doğu Akdeniz bölgesinde yer alıyor. Dünyadaki bir çok ülke 2000’li yıllardan bu yana o bölgede doğalgaz karbon arıyor. İtalya’nın ENİ firmasıyla Fransa’nın total firması Ak denizde sürekli arama çalışması yapıyor. Ve bu arama çalışmalarında Türkiye’ye bırakın arama imkanı vermesini, arayıp bulduktan sonra Avrupa’ya en uygun güzergah Kıbrıs ve Türkiye üzerinden olmasına rağmen Türkiye bir kar elde eder diye daha maliyetli olan Yunanistan üzerinden götürmeyi bile düşünen bir yapı var’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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