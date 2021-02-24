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Ardahan'da, AK Parti İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi yapıldı

DHA

Ardahan'da, AK Parti İl Başkanlığı 7'nci Olağan Kongresi yapıldı


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da düzenlenen, AK Parti İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi'ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede, İl Başkanlığı'na Kaan Koç seçildi. 
Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, partililer ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, şunları söyledi: 
"Bugün 7'nci Olağan Kongre'yi yapıyoruz. Ben gençlik kolları başkanıyken hatırlıyorum; diyorlardı ki 'AK Parti artık ANAP gibi olacak'. Bu partinin devamı yok. Tayyip Erdoğan'ın devamı yok. Bu 20 sene boyunca 15 seçim geçirdik. Bir kapatma davası geçirdik, iki darbe teşebbüsü. Bir de yargı üzerinden yolsuzluk kılıfına büründürülmüş darbe teşebbüsü geçirdik. 20 senedir bu hizmete gönül vermiş, ana kademeden mahalle başkanına kadar Ahmet ağabeyimden, Mehmet ağabeyime; Allah razı olsun, diyoruz. Eğer bizler Marmaray'ı yaptıysak bu hayallerimizi biz hep rüyamızda gördük. Biz bu hayallerimizi hep yaşadık. Bazı geceler uyuyamadık. Bu hayallerimizi rüyalarımıza yerleştirdiğimiz sürece Allah'ın izniyle 20 yıl boyunca 15 seçim nasıl kazanmışsak bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz." 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans katılımının ardından tek listeyle gidilen kongrede, delegeler oy kullandı. Kaan Koç, görevi Hakan Aydın'dan devralarak, AK Parti Ardahan İl Başkanlığı'na seçildi.DHA-Politika Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-02-24 16:36:47

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