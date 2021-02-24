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Geçmişin kalbi bu müzede atacak Kent müzesi geleceğe köprü olacak

İHA

Geçmişin kalbi bu müzede atacak Kent müzesi geleceğe köprü olacak

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in başlattığı çalışma ile Ardahan’a kent müzesi kuruldu. Köy yaşamının yıllar öncesinden bugüne uzanan kültürel serüvenini gelecek nesillere taşımak amacıyla oluşturulan kent müzesinin açılışı, şehrin kurtuluşunun 100’üncü yılında gerçekleştirildi.
Ardahan’da ilk ve tek müze olma özelliği taşıyan Nuri Vatan Kent Müzesi Envanter Toplama Merkezi açıldı. Açılış Ardahan’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü olan 23 Şubat tarihinde yapıldı. Belediye Başkanı Faruk Demir’in öncülüğünde Ardahan Belediyesi Basın Müdürü Erol Özer tarafından köylerden ve şehir merkezinden toplanan malzemeler temizlendikten sonra toplama merkezine yerleştirildi. Ayrıca müzede bulunan bütün malzemeler vatandaş tarafından Ardahan belediyesinde bağış olarak verildi. Toplama merkezinde köy kültürü ve şehrin hafızası bir arada yaşatılacak. Kültür merkezinin binası Ardahanlı iş insanı Nuri Vatan tarafından hibe edildi. Ardahan belediyesinin kullanımına sunulan binaya Nuri Vatan Kent Müzesi Envanter Toplama Merkezi adı verildi.
Nuri Vatan Kent Müzesi Envanter Toplama Merkezi’nin açılışı şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında yapıldı. Yoğun bir katılımla yapılan açılışta katılımcılar müzeyi gezdi, bol bol fotoğraf çekildi.
Başkan Faruk Demir müze binası dahil müzenin içindeki bütün eşyaların bağış olduğunu belirterek, “Mütevazi bir kent müzesi oluşturmak için arkadaşlarımızla yola çıktık. Burada gördüğünüz her şey baştan sona bağış ve belediyenin kendi olanaklarıyla oluşturuldu. İçinde bulunduğumuz bu bina çok kıymetli hemşehrimiz Nuri Vatan bey tarafından verildi. Kendileri hiçbir ücret talep etmeden belediyenin kullanımına tahsis etti” dedi.
Açılışın ardından Başkan Demir ve katılımcılar kent müzesinin bahçesinde halay çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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