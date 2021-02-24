Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı Ardahan da ve yurt genelinde çeşitli etkinlikler ile kutlandı.



Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü nedeniyle, Ardahan Vakfı yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'e gitti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan vakıf üyeleri saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Törene, Ardahan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Celil Ünlü ile birlikte Yönetim Kurulu başkan yardımcıları ve Yönetim Kurul üyeleri Adem Düz, Burhan Yıldırım, Resul Aktürk, Aslan Murat Şenel, Burhan Aktaş ve Evren Öztürk katıldı.

Ardahan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Celil Ünlü, Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi mekânı olan Anıtkabir ziyareti ve sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Mezarlığı'nı ziyaret edilerek, gerek Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş komutanlarımızı ve gerekse Devlet Büyüklerimizin kabirleri önünde dua ettiklerini ifade etti.



Başkan Ünlü yaptığı konuşmada, ''Bundan tam 100 yıl önce 23 Şubat 1921 tarihinde Ardahan’ı düşman işgalinden kurtarmak için Şarkın Fatihi Kazım Karabekir Paşamız ve Halit Paşamız düşman üzerine yürümüş ve çetin bir çatışmalardan sonra Kafkaslar diyarı, Anadolu’nun kilidi Serhat ilimiz Ardahan’ı vatan topraklarına geri katmışlardır. Ey bu vatan için gözünü kırpmadan şehit olan komutanlarımız ve Mehmetçiklerimiz tarih sizleri altın harflerle yazmıştır. Vatanımızı milli ve manevi değerlerimizi korumak için sergilediğiniz fedakârlık ve kahramanlıklar, bizleri her daima onurlandırmıştır. Sizlerden devraldığımız bu kutsal emanete sahip çıkmak ve bu emaneti gelecek nesillere miras bırakmak, tarih huzurunda boynumuzun borcudur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Komutanımız; Ardahan’ı vatan topraklarına katan silah arkadaşlarınızı, Kazım Karabekir Paşamızı, Halit Paşamızı ve Anadolu’yu bize vatan kılan şehitlerimize sonsuz minnettarlığımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz, ruhlarınız şad olsun.'' ifadelerine yer verdi.

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