Çıldır 100. kurtuluş yıl dönümü

Çıldır düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı pandemi sebebiyle kutlanamadı. Salgın hastalığın bir çok kötü etkisi devam ederken her yıl 25 Şubat'ta kutlanan Çıldır'ın kurtuluşu çelenk koyma töreninin ardından son buldu.
Çıldır Hükumet Konağının önündeki Atatürk büstüne Çıldır Kaymakamlığı, Garnizon komutanlığı ve Çıldır Belediyesinin çelenk koymasının ardından, gerçekleşen bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte tören son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.