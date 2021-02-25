Posof’ta kar hayatı olumsuz etkiliyor

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Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken vatandaşlar evlerinin önünü küreyerek açtı.

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