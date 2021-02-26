Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Organizasyonu Ardahan’da yapıldı

Şehir Ödülleri Türkiye 2020 organizasyonu, çeşitli etkinliklerle Ardahan’da gerçekleşti.

İlk gün katılımcılarla akşam buluşmasının ardından Tarihi Kongre Binasında Valiz Hüseyin Öner tarafından kahve ikramında bulunuldu. Organizasyonun ikinci günü olan 23 Şubat günü ise Ardahan’ın işgalden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü etkinliklerinin ardından Tarihi Kongre Binası önünde buluşan Vali Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner ile Belediye Başkanları, şehir profesyonelleri, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve Ardahan il protokolü daha sonra Çıldır’a gittiler.

Çıldır’da Kaymakamlık tarafından oluşturulan buz şehrini gezerek fotoğraf çektiren Vali Öner ve katılımcılar, daha sonra Çıldır gölüne geçtiler. Çıldır Gölünde atlı kızakla gezinti yapan, Eskimolar gibi buz altından balık avlayan ve halk oyunları gösterini izleyen katılımcılar, daha sonra Şeytan Kalesini izlediler.

Organizasyonun ödül töreni kısmı ise Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezinde yapıldı. Burada ki programda Türkiye Şehir Ödülüne layık görülen belediyeler, STK’lar ve akademisyenlerden oluşan katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Hüseyin Öner, organizasyonun “Kış en güzel yüzüyle, size Ardahan’dan gülümseyecek” temasıyla Serhat şehir Ardahan’da yapılmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek şunları söyledi:

“Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu 2020 Ödüllerinin takdim edileceği ve aynı zamanda ilimiz Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümünü de kutladığımız bu özel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili bakanlık ve devlet kurumlarımızın destekleri ile her yıl hayata geçen, ülkemizin en prestijli ödülleri arasında kendisine haklı bir yer eden Şehir Ödülleri Türkiye, bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, Ardahan Valiliği, Ardahan Sanayi ve Ticaret Odası, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi iş ortaklığı, Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediyesi ve Serhat Kalkınma Ajansı iş birliği ile, “Kış en güzel yüzüyle, size Ardahan’dan gülümseyecek” temasıyla Serhat şehrimiz Ardahan’da düzenleniyor. Türkiye Şehir Ödüllerinin, böylesine tarihi bir misyonu bulunan bir günde ve ilimizde takdim edilecek olmasının haklı gururunu yaşamaktayız. Söz konusu Şehir Ödülleri organizasyonu ile öncelikle şehir paydaşlarının süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, başarılı projelerin teşvik edilmesi, öncü ve faydalı uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması ve yeni proje ve uygulamaların cesaretlendirilmesi amaçlanmıştır.

Marifet iltifata tabidir. Yaşadığımız şehirlere, beldelere, kasabalara değer katan, güzelleştiren, insanımıza sunduğu hizmetler ile mutluluk getiren proje ve uygulamaların bilinmesi, tanınması çok önemlidir. Bu ödüller ve etkinlik ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yöneticisi ve kanaat önderleri, ticari örgütler, sektör örgütleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi sağlanmış olacaktır. Türkiye ödülleri organizasyonun 2020 yılı programının ilimizde yapılması, aynı zamanda ilimizin tanıtımına da olumlu katkılar sağlayacaktır. Ardahan’ımızın kurtuluşunun 100. Yılında, Şehir Ödülleri Türkiye organizasyonu sayesinde sizleri Ardahan’da ağırlama fırsatını yakalamış olduk. Hayata geçireceğimiz birbirinden özel etkinlikler ve geziler ile ilimizi sizlere daha iyi tanıtarak buradan güzel anılar ile ayrılmanızı hedefliyoruz. Bu etkinliklerden sonra sizin de Ardahan’ın gönül elçisi olacağınızdan eminiz.

Sınır şehrimiz, Serhat şehir Ardahan, yüzlerce yıllık geçmişe tanıklık eden tarihi kaleleri ve kuleleri ile, sonbaharda bile solmayan yemyeşil tabiatı ve çiçeklerle bezenmiş yaylaları ile, kış aylarının keyfe dönüştüğü Yalnızçam kayak tesisleri turizm merkezi ile, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı tarihi Kongre binası ile, doğa harikası Şeytan kalesi ile, Türkiye’nin kışın tamamen donan en büyük gölü olan ve farklı deneyimleriyle insanı adeta büyüleyen Çıldır Gölü ile ve unutulmaz lezzetleri sizlere tattıracak yöresel ürün ve ikramları ile ülkemizin farklı güzellikleri ve değerlerini bünyesinde barındıran özel şehirlerden biridir. Davet sloganımızda da belirttiğimiz gibi; iklimi soğuk ama insanı sıcak yapısıyla “Kış en güzel yüzü ile size Ardahan’dan gülümser.” İnşallah sizlerde Ardahan’ı hep bu mütebessim yüzüyle hatırlayacaksınız.

Kıymetli katılımcılar, Cumhuriyetimize giden yolda dönemin vatanperver insanları, bugün ki Müze olarak kullandığımız Kongre Binasında kongreler düzenleyerek, bağımsız ve hür yaşama uğruna önemli kararlar almışlardır. Bu anlamda, Milli Mücadelenin işaret fişeği sayılan 35 ve 79 Ocak 1919 tarihli Ardahan Kongrelerinin ardından Ardahan’ın işgalden kurtuluşunun 100. Yılında bu organizasyonun ilimizde yapılmasına öncülük eden Ardahan Üniversitemize, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odamıza, Yaşayan Şehirler Platformuna, şehir ödülleri takdimine layık görülen şehir öncülerine, jüri üyelerimize, şehirlerimize değer katanlara ve şehirlerinin geleceğini aydınlatanlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, Ardahan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızda emeği olan şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”

Organizasyonun üçüncü gününde Vali Hüseyin Öner ile eşi Zehra Mine Öner ve katılımcılar, Yalnızçam Kayak Merkezini ziyaret ettiler. Yalnızçam Kayak Merkezinde telesiyeje binen ve kristal kar üzerinde kayak yapan katılımcılar Yalnızçam Kayak Merkezine hayran kaldılar.

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