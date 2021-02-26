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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adliye’de Adli Görüşme Odaları kuruldu

İHA

Adliye’de Adli Görüşme Odaları kuruldu

Ardahan Adliyesinde, suça sürüklenen çocuk ve şiddet mağduru kadınların başta olmak üzere ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla ''Adli Görüşme Odası'' kuruldu.
Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan odalarda suç mağduru kadınlar ile çocukların uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınması amaçlanıyor. Ardahan Adliyesi’nden yapılan açıklamada, ''Adli görüşme odaları; suç mağdurlarının şüpheli ve sanıkla yüzyüze getirilmeyerek uzman desteği altında ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyan, mağdurların ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesine olanak sağlayan ''Bekleme Odası'', ''Görüşme Odası'' ve ''Gözlem Odası'' şeklinde üç odadan oluşan özel ortamlardır. AGO uygulaması ile birlikte artık mağdurlar, uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıların desteği ile rahat bir ortamda ifadelerini verebilir. Çocuklar başta olmak üzere kırılgan suç mağdurları yaşadıklarını duruşma ortamında, sanık ve diğer kişilerin huzurunda anlatmak durumunda kalmadan özel olarak hazırlanan ortamlarda beyanlarını verebilir.
Soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcıları ve kovuşturma aşamasında mahkemeler tarafından, fail ve mağdurun yüz yüze gelmemeleri veya mağdur beyanının uzman desteği ile özel ortamda alınması gerektiğinin değerlendirildiği durumunda, mağdur beyanının AGO da alınması öngörülmektedir.'' denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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