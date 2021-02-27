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Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor

DHA

Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor


Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'a bağlı Ortageçit köyünde Erol Turan, her gün evinin önüne gelen tilkiyi tavuk etiyle besliyor.
Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ortageçit köyünde yaşayan Erol Turan, yaklaşık 10 gün önce evinin önüne gelen bir tilkiyi fark etti. Tilkinin yiyecek aradığını gören Turan, evdeki yemek artıklarını vermeye başladı. Hemen her gün karanlık çökünce evinin önüne gelen tilkiye yiyecek veren Turan, zaman zaman onu eliyle de besliyor. Tek katlı evinin penceresini açarak tilkiye tavuk eti yediren Turan, "Malum kış aylarındayız. Her gün evimin önüne gelen tilkiye yemek verince bana alıştı. Bazen de elimle besliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-02-27 10:48:03

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