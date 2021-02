Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'a bağlı Ortageçit köyünde Erol Turan, her gün evinin önüne gelen tilkiyi tavuk etiyle besliyor.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Ortageçit köyünde yaşayan Erol Turan, yaklaşık 10 gün önce evinin önüne gelen bir tilkiyi fark etti. Tilkinin yiyecek aradığını gören Turan, evdeki yemek artıklarını vermeye başladı. Hemen her gün karanlık çökünce evinin önüne gelen tilkiye yiyecek veren Turan, zaman zaman onu eliyle de besliyor. Tek katlı evinin penceresini açarak tilkiye tavuk eti yediren Turan, "Malum kış aylarındayız. Her gün evimin önüne gelen tilkiye yemek verince bana alıştı. Bazen de elimle besliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-02-27 10:48:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.