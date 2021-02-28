Çıldır Gölü'nde heyecanlı anlar Şubat ayı toplantısını Ardahan'da yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, göl üzerinde atlı kızak keyfi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Gölü'nde heyecanlı anlar Şubat ayı toplantısını Ardahan'da yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, göl üzerinde atlı kızak keyfi yaptı

İHA

Çıldır Gölü'nde heyecanlı anlar Şubat ayı toplantısını Ardahan'da yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, göl üzerinde atlı kızak keyfi yaptı

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, güneşli havada Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi yaşadı.
Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı için Ardahan’a gelen Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyeleri, toplantının ardından Ardahan'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nü de ziyaret eden üyeler, göl üzerinde keyifli anlar yaşadı. Türkiye Kent Konseyleri Birliği üyelerinden Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy, "Çıldır Gölü üzerine çıkınca önce tedirgin bir şekilde ayaklarımızı buza vurmaya başladık. Acaba kırılır mı korkusu vardı içimizde, bir iki denemeden sonra göl üzerine çıkarak müthiş bir heyecan yaşadık" dedi.
Akçasoy, Çıldır Gölü ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:
’’Müthiş bir heyecan, inanılmaz güzel bir görüntü, inanılmaz güzel bir doğa ve bu doğanın içerisinde olmaktan inanılmaz mutluyuz. Ve arkadaşların ilgisi, işletmecilerin ilgisi bizi çok mutlu etti. Dilerim pandemi koşulları biter bitmez bütün Türkiye buraya gelsin.’’
Turizmci olan Ankara Kent Konseyi Yönetim Kurulu ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyesi Ceren Anadol ise Çıldır Gölü’nün ’’soğuk kış sıcak kültür’’ ile inanılmaz bir pazar alanına dönüştürülebileceğini söyleyerek, ’’Bugün Çıldır Gölü'nde bizi harika bir manzara bekliyor. Bu manzarayla karşılaştığımızda çok mutlu oldum. Ankara’dan geliyoruz, Ankara Kent Konseyi olarak katılım sağladık. Ben aynı zamanda bir turizmciyim. Çıldır Gölü bizim en önemli turizm pazarlama ürünlerimizden bir tanesi. Doğru bir pazarlama ile 'soğuk kış sıcak kültür' ile inanılmaz bir pazar alanına dönüştürülebilir. Turizmde önemli olan sürdürülebilirliğin olmasıdır. Şubat ayının sonlarında olmamıza rağmen inanılmaz güzel bir hava var. Normal şartlarda pandemi olmasaydı şu anda burada adım atacak yer bulamazdık. Yerel yönetimlerin Çıldır Gölü'yle ilgili sürdürülebilir bir eylem planı olması gerekiyor. Nedir bu? Yani biz 50 yıl sonra da buraya geldiğimizde buz ve karın üstünde yürüyebiliyor olmamız lazım. Ardahan’ın en önemli yatırımlarından birisi esasen turizm yatırımıdır. Çünkü inanılmaz bir rotası var, inanılmaz bir doğası var. Doğa çeşitliliği çok fazla ve endemik bitki çeşitliliği çok fazla. Kayak merkezi bulunmakta, o yüzden bu ürünler doğru bir şekilde pazarlanır ise buraya gelen insanlar sadece Çıldır Gölü'nde at kızağına binip geri dönmemeliler. Bunun için yerel yönetimlerden beklenen en önemli şey doğru bir turizm planlaması yapılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.
Bölgenin en büyük ikinci gölü olan ve kışın yüzeyinde atlı kızak ve kar motosikleti ile turistlerin keyifli anlar yaşadığı Çıldır Gölü, doğal yapısı ile yerli ve yabancı turistleri etkiliyor. Türkiye’de kışın tamamı donan tek tatlı su gölü olan Çıldır Gölü'nün tamamen buz tutması ve çevresinin karla kaplı olması seyrine doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Bembeyaz bir ovayı andıran Çıldır Gölü’nde gökyüzü ve yeri ayırt etmek ise çok zor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kent Konseyleri Birliği'nden Çıldır Gölü'nde kızak 
YEREL HABERLER Kent Konseyleri Birliği'nden Çıldır Gölü'nde kızak 
Başkan Demir’den tekstilcilere çağrı: ‘Gelin Ardahan’da işsizliği bitirelim’
YEREL HABERLER Başkan Demir’den tekstilcilere çağrı: ‘Gelin ...
Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor
YEREL HABERLER Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor
Adliye’de Adli Görüşme Odaları kuruldu
YEREL HABERLER Adliye’de Adli Görüşme Odaları kuruldu
Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Organizasyonu Ardahan’da yapıldı
YEREL HABERLER Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Organizasyonu Ardahan’da ...
Araştırma merkezi önünde 'maskeli kardan adam' ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Araştırma merkezi önünde 'maskeli kardan adam' ilgi ...