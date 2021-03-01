Ardahan'da Roma dönemine ait Meryem Ana heykeli ele geçirildi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Ardahan'ın Göle ilçesinde tarihi eser operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Roma dönemine ait olduğu düşünülen Meryem Ana heykeli ele geçirildi.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, tarihi eser satmak amacıyla müşteri aradığı öne sürülen zanlının evine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu düşünülen "Meryem Ana" heykeli ele geçirildi.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada ayrıca, 1 adet Artemis heykeli, 1 adet Viking heykeli, 6 adet Osidyen taşı, 2 adet define arama dedektörü, 1 adet ruhsatsız 7.65 mm, çapında tabanca ve tabancaya ait 3 adet fişek ile 1 ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.