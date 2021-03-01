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Çıldır'da buz üstünde kar motoru ile heyecanlı drift

İHA

Çıldır'da buz üstünde kar motoru ile heyecanlı drift

Karın, buzun ve beyazın güneşle kucaklaştığı Çıldır Gölü üzerinde kar motoruyla yapılan drift nefesleri kesti.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan Çıldır Gölü, macera sevenlerin uğrak yeri haline geldi. Zeki Bayraktar buz üstünde kar motoru ile drift yaptı. Bayraktar, sınırları zorlayan sürüşüyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Çıldır Gölü'nün tüm spor aktivitelerinin yapılabileceği eşi benzeri bulunmaz bir göl olduğunu söyleyen Zeki Bayraktar, ''Rüzgar olduğunda rüzgar sörfünün yapılacağı, deniz kayağının motor arkasında yapılabileceği nadide göllerden birisi Çıldır gölü. Ama ara sıra renk katmak için kendi çabalarımızla atlı kızaklar ve kar motorlarımızla bu tür etkinlikler yaparak bu eşsiz dünyanın güzeli cennete renk katmaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

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