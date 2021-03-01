Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında tedbirler alınarak çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına Çelenk Sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törene, İlçe Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Cumhuriyet Savcısı Ozan Uğurlu, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya,

''Milletimizin işgalci, emperyalist güçlere karşı gösterdiği inanç ve kahramanlık neticesinde temeli oluşturulan Cumhuriyetin fertleri olarak bize düşen görev aynı ruh ve inançla toplumsal barışımızı güçlendirerek ülkemizi içten ve dıştan gelecek bölücü yıkıcı güçler karşısında birlik beraberlik ve dayanışma içinde atalarımızdan bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır.

Halen diktatörlük, krallık ve iç çatışmaların kol gezdiği günümüz dünyasında bunları daha iyi anlamaktayız. Şimdi hepimizin görevi dünyanın en faziletli ve en güzel sistemi olan laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, çok çalışmak, üreterek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmektir. Biz Yerel Yönetimlere Görev düştüğü kadar siz yurttaşlara da büyük sorumluluk düşmektedir.

100 yıl önceki duruşu bugüne ve geleceğe taşıma maksadı çabasında olmalıdır.

Çünkü o anlayış, azim ve kararlılığa bugünde ihtiyacımız vardır. Yarın da bağımsızlığımızı sürdürebilmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazanmış oldukları kurtuluş savaşında dün olduğu gibi bugünde, yarında, birlik ve beraberlik içinde bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini daha ileri 100 yıllara taşımaktır. ''Hattı müdafaa yoktur, Bu Satıh bütün vatandır'' diyen kurtuluş savaşımızın önderi, laik demokratik cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 100. kurtuluş günümüzü kutluyor, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'' İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından atlı birliklerin geçit yaptığı törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

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