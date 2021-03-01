Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşu

İHA

Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşu

Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.
Hanak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında tedbirler alınarak çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına Çelenk Sunumu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törene, İlçe Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Cumhuriyet Savcısı Ozan Uğurlu, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya,
''Milletimizin işgalci, emperyalist güçlere karşı gösterdiği inanç ve kahramanlık neticesinde temeli oluşturulan Cumhuriyetin fertleri olarak bize düşen görev aynı ruh ve inançla toplumsal barışımızı güçlendirerek ülkemizi içten ve dıştan gelecek bölücü yıkıcı güçler karşısında birlik beraberlik ve dayanışma içinde atalarımızdan bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamaktır.
Halen diktatörlük, krallık ve iç çatışmaların kol gezdiği günümüz dünyasında bunları daha iyi anlamaktayız. Şimdi hepimizin görevi dünyanın en faziletli ve en güzel sistemi olan laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, çok çalışmak, üreterek dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girmektir. Biz Yerel Yönetimlere Görev düştüğü kadar siz yurttaşlara da büyük sorumluluk düşmektedir.
100 yıl önceki duruşu bugüne ve geleceğe taşıma maksadı çabasında olmalıdır.
Çünkü o anlayış, azim ve kararlılığa bugünde ihtiyacımız vardır. Yarın da bağımsızlığımızı sürdürebilmek, başı dik insanlar olarak huzur içinde yaşamak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kazanmış oldukları kurtuluş savaşında dün olduğu gibi bugünde, yarında, birlik ve beraberlik içinde bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini daha ileri 100 yıllara taşımaktır. ''Hattı müdafaa yoktur, Bu Satıh bütün vatandır'' diyen kurtuluş savaşımızın önderi, laik demokratik cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 100. kurtuluş günümüzü kutluyor, tüm halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.'' İfadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından atlı birliklerin geçit yaptığı törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enstrüman eşliğinde kayak keyfi
YEREL HABERLER Enstrüman eşliğinde kayak keyfi
Ardahan´da kar yağışı
YEREL HABERLER Ardahan´da kar yağışı
Baharın habercisi leylek erken geldi
YEREL HABERLER Baharın habercisi leylek erken geldi
Çıldır'da buz üstünde kar motoru ile heyecanlı drift
YEREL HABERLER Çıldır'da buz üstünde kar motoru ile heyecanlı drift
Ardahan'da Roma dönemine ait Meryem Ana heykeli ele geçirildi
YEREL HABERLER Ardahan'da Roma dönemine ait Meryem Ana heykeli ele ...
Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler
YEREL HABERLER Kayarken enstrüman çalarak dağın zirvesinden indiler
Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu toplantısı Ardahan’da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu ...
Çıldır Gölü'nde heyecanlı anlar Şubat ayı toplantısını Ardahan'da yapan Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, göl üzerinde atlı kızak keyfi yaptı
YEREL HABERLER Çıldır Gölü'nde heyecanlı anlar Şubat ayı ...
Kent Konseyleri Birliği'nden Çıldır Gölü'nde kızak 
YEREL HABERLER Kent Konseyleri Birliği'nden Çıldır Gölü'nde kızak 
Başkan Demir’den tekstilcilere çağrı: ‘Gelin Ardahan’da işsizliği bitirelim’
YEREL HABERLER Başkan Demir’den tekstilcilere çağrı: ‘Gelin ...
Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor
YEREL HABERLER Her gün evinin önüne gelen tilkiyi eliyle besliyor