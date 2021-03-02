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Doktora öğrencisi yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıyor

İHA

Doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, soğuk kış aylarında aç kalan yaban hayvanları için kendi imkanları ile aldığı yiyecekleri doğaya bırakıyor.

Doktora öğrencisi yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıyor

Doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, soğuk kış aylarında aç kalan yaban hayvanları için kendi imkanları ile aldığı yiyecekleri doğaya bırakıyor.
Ardahan’da bulunan Yalnızçam ormanları, boz ayı, vaşak, kurt, tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunuyor. Kar yağışıyla beyaza bürünen ormanda yaban hayvanlarının çetin kışta aç kalmaması için gönüllü doktora öğrencisi Çağdaş Keçeci, doğaya yiyecek bırakıyor. Özellikle kış aylarında düzenli olarak doğaya yem bırakan Keçeci, araç yolundan sonra yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere ulaşabilmek için yaklaşık 2 ile 2,5 kilometre yürümek zorunda kalıyor.
Yalnızçam ormanlarının farklı türlerden birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını ifade eden Keçeci, "Yalnızçam yalnızca kış turizmiyle değil yaban hayatıyla da önemli bir yerdir. Burada ayı, kurt, vaşak, tilki ve birçok kuş türü yaşamını sürdürüyor. Yaban hayvanlarının kendi doğalarında rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için evde kullanmadığımız yiyeceklerimizi biriktiriyoruz. Bunun yanı sıra etçil hayvanlar için sakatat, kuşlar için ise arpa, buğday ve bayat ekmek alıyoruz. Gerekli gıda desteğini hayvanların ulaşabileceği yerlere bırakıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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