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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Posof’ta Kurtuluş Coşkusu

İHA

Posof’ta Kurtuluş Coşkusu

Serhat ilçe Posof’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı coşku ile kutlandı.
23 Şubat kurtuluş tarihi olan Posof’taki kutlamalar kış şartlarından dolayı 2 Mart tarihine ertelenmişti.
Posof’ta ilk tören Hükümet konağı önündeki Atatürk anıtına konulan çelenklerle başladı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra Kurtuluş kutlamalarına katılan protokol ve vatandaşlar yürüyerek Posof şehitliğine geçti. Şehitler için kuran okundu ve ilçe müftüsü tarafından dua edildi.
İkinci tören ise Alpaslan caddesinde yapıldı. Resmi ve sivil kuruluş ve vatandaşlarında katıldığı kutlamaya sağlık gereği için protokol sandalyelerinde mesafe dikkate alınarak konuldu.
Saygı duruşu ve Okunan İstiklal marşından sonra ilçe kaymakamıyla beraber garnizon komutanı ve Belediye başkanı törene katılan okullar ve halkın kurtuluş gününü kutladılar.
Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmalarını yaptıktan sonra sunucu tarafından Posof’lu şairler den Aşık Zülali ve aşık Müdami tarafından yazılan Posof'la ilgili şiirler okundu ve yerel şairler ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Posof un kurtuluşu konulu şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa daha milli heyecan katan Erzurum Büyükşehir Mehteran takımı ise kutlamaya ayrı bir renk kattı.

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