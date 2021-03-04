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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD’ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

İHA

AFAD’ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Ardahan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından bir doğal afet sırasında tahliye ve kurtarmanın nasıl olacağının yapıldığı tatbikat gerçeği aratmadı.
AFAD Ardahan İl Müdürlüğü ekipleri olası bir doğal afet sırasında yapılması gerekenleri göstermek ve bu gibi durumlara her zaman hazır olunduğunu göstermek için tatbikat yaptı. Senaryo gereği Ardahan’da meydana gelmiş olan 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ekipleri tarafından doğalgaz kaçağı olup olmadığı kontrolü yapıldı. Sonrasında UMKE, AFAT, 112, İtfaiye ekipleri ile birlikte binadaki yaralı vatandaşların tahliyesi gerçekleştirildi. Son olarak binanın 3’üncü katında mahsur kalan engelli vatandaş itfaiyenin yardımı ile AFAD ekipleri tarafından tahliyesi yapılarak kurtarıldı.
Kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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