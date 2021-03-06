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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İçişleri Bakanı Soylu Ardahan’da

İHA

İçişleri Bakanı Soylu Ardahan’da

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Ardahan’da "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi. Toplantıda terör ve kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve korona virüs salgını konuları değerlendirildi.

Helikopterle Ardahan 80. Yıl Şehir Stadyumu'na inen İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra Ardahan Valiliğine geçti. Valilik önünde Bakan Soylu'yu, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile il protokolü karşıladı. Soylu, daha sonra Ardahan Valiliğini ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Ardahan Valiliğinde düzenlenen toplantıya, Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda terör ve kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve korona virüs salgını konuları değerlendirildi.

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