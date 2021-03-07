Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi

İHA

Türk Kızılay Çıldır Şube Temsilciliği tarafından "Çıldır Kızılay Gönülleri Şenlendiriyor" projesi hayata geçirilerek çalışmalara başlandı. Türk Kızılayı Çıldır Temsilciliği tarafından hazırlanarak Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından da kabul gören proje gönüllüleri ile birlikte hayata geçirilerek saha çalışmaları başladı.

Çıldır Kızılay gönülleri şenlendirdi

Türk Kızılay Çıldır Şube Temsilciliği tarafından "Çıldır Kızılay Gönülleri Şenlendiriyor" projesi hayata geçirilerek çalışmalara başlandı. Türk Kızılayı Çıldır Temsilciliği tarafından hazırlanarak Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından da kabul gören proje gönüllüleri ile birlikte hayata geçirilerek saha çalışmaları başladı.
  Pandemi döneminde özellikle 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar dikkate alınarak hazırlanan projede yalnız yaşayan vatandaşlar ziyaret edilerek sağlık kontrolü yapılıyor ve vatandaşların evlerinden çıkmamaları için dezenfekte ve gıda desteği sağlanıyor.
  Projenin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı Türk Kızılay'ı Çıldır koordinatörü Mahmut Ahmet Vural, "Türk Kızılay Çıldır Temsilciliği olarak hazırladığımız projenin Genel Merkezimiz tarafından da kabul görmesi bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bu projeyi hazırlarken ana hedefimiz 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin pandemi döneminde yanlarında olmak ve mümkün olduğu kadar onların evde kalmasını sağlamaktı. Bugün de bu vatandaşlarımızı ziyaret ederek, evde kalmaları için gıda ve dezenfekte desteğinde bulunmamızın yanı sıra sağlıkçı arkadaşlarımızla birlikte sağlık kontrollerini de gerçekleştirdik. Yalnız yaşamak bazen vatandaşların kendi istekleri sonucu bazen de farklı nedenler ile ortaya çıkmış olabilir. Ama Biz bu projeyi hazırlarken yalnız yaşayan vatandaşlarımıza onların unutulmadıklarını hissettirmeyi amaçladık. Özellikle pandemi etkisi ile evlerinden çıkmadıkları için kapılarını çalan bir gülen yüz olmak istedik gönüllülerimizle birlikte bu vatandaşları ziyaret ederek gönüllerinde ve yüzlerinde tebessüm olalım istedik. Projemizi üç aylık süre ile üç tekrar olarak devam ettirmek için planladık aldığımız geri dönüş ve tebessümler yıl boyunca devam ettirmek için gerekli hazırlığında yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemizin hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen Çıldır Kaymakamı Sayın Alper Taş'a, Çıldır Belediye Başkanı Sayın Kemal Yakup Azizoğlu'na ve Çıldır Asm Başkanı Mustafa Avan'a Çıldır Tsm Doktoru Bekir Altundaş'a ve Çıldır Tsm Personeli Ramazan El'e ve İnşaat Mühendisi Zafer Aktemur'a teşekkür ederim" dedi.
 Ziyaretten memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, "Türk Kızılay'ına bu anlamlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Bizleri unutmadıkları için sürekli yanımızda olmazı bizleri mutlu ediyor. Allah bizim kapımızı çalan bu gençlerin yollarını açık etsin" dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dikkat Çıldır Kırmızı olmasın
YEREL HABERLER Dikkat Çıldır Kırmızı olmasın
İçişleri Bakanı Soylu Ardahan’da
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu Ardahan’da
Ardahan’da temizlik çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Ardahan’da temizlik çalışmaları devam ediyor
Posof'ta çıkan yangında evleri tamamen yandı
YEREL HABERLER Posof'ta çıkan yangında evleri tamamen yandı