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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da dün kayak merkezi doldu, bugün sokaklarda sessizlik hakim oldu kaldı

DHA

Ardahan'da dün kayak merkezi doldu, bugün sokaklarda sessizlik hakim oldu kaldı


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)KORONAVİRÜS haritasında turunucu rengiyle 'yüksek riskli iller' arasında gösterilen Ardahan'da, hafta sonu sadece cumartesi günü sokağa çıkabilen halk, Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi'ne akın ederken, bugün sokaklar sessizliğe büründü. Ardahan Valiliği, artan vakalar nedeniyle tedbirlerin artırılacağını duyurdu. 
Koronavirüs nedeniyle aylardır sokağa çıkamayan Ardahan'lılar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı cumartesi gününde 20 kilometre uzaklıktaki Yalnızçam Uğurludağ kayak merkezinde snowboard ve kayak keyfini doyasıya yaşadı. Bazı kişiler de güneşli havanın keyfinin çıkararak ailece piknik yapmayı tercih etti. Hafta sonunun ilk gününde hareketlilik yaşanan Ardahan'da bugün ise cadde ve sokaklarda sessizlik hakimdi. Yüksek risk grubunda yer aldığı için hafta sonu pazar gününün evde geçirildiği Ardahan'da yeni tedbirler alınacak. 
EK TEDBİRLER UYGULANIYOR, DENETİMLER ARTIRILIYOR
Ardahan'ın Doğu'da az sayıdaki yüksek riskli iller arasında olduğunu hatırlatan Arhadan Valisi Hüseyin Öner, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu ve bu kapsamda sivil bir özel ekiplerin göreve başladığını, denetim ekiplerinin artırılmasını, camilerde ve kolluk birimlerinin araçlarında bilgilendirici anonslar yapılması gerektiğini, esnaf odaları tarafından esnafa gerekli bilgilendirmelerin yapılması gibi ek tedbirlerin uygulanacağını kaydetti.
JANDARMADAN 'BİRLİK BAŞARACAĞIZ' ANONSU
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgeleri kapsamındaki Covid-19 kısıtlamaları doğrultusunda, Yalnızçam Uğurludağ Kayak merkezinde emniyet ve asayiş ile birlikte maske mesafe ve temizlik kurullarına yönelik kontrollerini artırdı. Ekipler, kayak merkezinde periyodik olarak uyarı anonsları yapıyor. Jandarma megafondan, "Kıymetli vatandaşlarımız, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-03-07 15:19:49

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