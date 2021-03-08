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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

AK Parti Ardahan İl Başkanı Koç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

AK Parti Ardahan İl Başkanlığına seçilen Kaan Koç, Ardahan'da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi.
Ardahan AK Parti İl Başkanlığına seçilen Kaan Koç, Ardahan'daki basın mensuplarıyla buluştu. Ahsen pastanesinde düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluşan İl Başkanı Koç, kentte devam eden ve hayata geçirilen projeleri konuştu.
Koç, ''Yönetimimizle birlikte 2023 ve 2024 hedeflerimize durmadan yürüyeceğiz. Bizim buradaki hedefimiz, bayrağı daha ileriye taşıyabilmek ve daha da yukarıya çekebilmektir. Burada baktığımız zaman öncelikli olarak şu bir gerçektir. Türkiye geneli kişi başına düşen yatırım miktarına baktığımızda Ardahan, Artvin'den sonra Türkiye'de ikinci konumundadır. Buda Cumhurbaşkanımızın batıda ne varsa doğuda da o olacak sözünün sahaya yansımasıdır. Bizde bu hedeflerle birlikte 2023 hedeflerine doğru yürürken durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Burada uzun bir vizyon çizilmiştir. Cumhurbaşkanımız tarafından 2023 ve 2071 bizim buradaki amacımız Ardahan'ın bu AK Partinin güçlü iktidar döneminde alabildiği kadar yatırım alması gelişebildiği kadar gelişmesidir. Burada Ardahan'ın 80 dönemlerine bakıldığı zaman sağ, sol dönemlerinde zaten solun kötü yüzü nedeniyle zenginlerin göç etmesi yatırım çekememesi ile problem yaşamıştır. Doksanlı yıllarda ise PKK terör örgütünün Doğu Anadolu'ya etkisi yüzünden Ardahan tekrar göç vermiş yatırım alamamıştır.''
Ak Parti iktidarı sayesinde Ardahan'da büyük bir gelişim sağlandığını ve büyüdüğünü ifade eden Başkan Koç, “Bizim hedefimiz, 2023 seçimlerinden başarıyla çıkmak iki milletvekilliği alarak akabinde de 2024 seçimlerinde hem il Belediyemizi hem de ilçe Belediyelerimizin tamamını kazanarak Cumhurbaşkanımızın karşısına eli güçlü bir şekilde gitmektir. Biz Cumhurbaşkanımızın Ardahan'a karşı özel bir sevgi beslediğini biliyoruz. Ardahan olarak yapılacak olan seçimlerde anlımızın akıyla çıkıp büyük bir zafer kazandığımız zaman daha da fazla büyüyeceğimizin daha da fazla gelişeceğimizin ve daha fazla yatırım alacağımızın farkındayız. Bu yola çıkarken tek derdimiz Ardahan'da teşkilatımızla birlikte, Belediye başkanlarımızla birlikte, tek bir vücut halinde tekbir teşkilat olarak sahada çıkacağız. Ve inşallah 20232024 seçimlerinde hep birlikte başarıya ulaşacağız” Şeklinde konuştu.

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