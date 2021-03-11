Ardahan'da bir köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Posof ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyde karantina başlatıldı.
Posof ilçesine bağlı Savaşır köyü, vaka artışı dolayısıyla, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla karantinaya alındı.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.