Ardahan'da yoğun kar yağışı; leylekler de beyaz örtü altında kaldı



Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)-ARDAHAN, dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sıcak havanın etkisi ile kente gelen 2 leylek de direk üzerindeki yuvalarına yağan karın altında kaldı.

Ardahan'da dün akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti. Ardahan kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yağan kar nedeniyle ağaçlar ve araçların üzeri karla kaplandı. Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. İl genelinde 29 köy yolu ulaşıma kapanırken, Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

LEYLEKLER KAR ALTINDA KALDI

Sıcak havalara aldanıp kente göç eden iki leylek de kar altında kaldı. Kent merkezindeki Karagöl Mahallesi'nde Sağlık Sokak'ta elektrik direği üzerinde yoğun kar yağışına rağmen hareketsiz bekleyen leylekler yuvalarını terk etmedi. Mahalle çocukları ise kar yağışı için sevindiklerini ancak leylek için çok üzüldüklerini söyledi.

ONLARCA ARAÇ YOLDA KALDI

Bu arada kar yağışı ve fırtına Ağrı'da ulaşımı vurdu. Ağrı-Taşlıçay kara yolunda kar yağışı ve fırtına sebebiyle onlarca araç yolda kaldı. Bazı araç sürücüleri Ağrı'ya geri döndü. Karayolunda çok sayıda maddı hasarlı kaza da meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-03-12 09:46:39



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