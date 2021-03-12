Buz tutan Çıldır Gölü'nde snowboard ve drift 



Suat İNCEDERE/ÇILDIR (Ardahan), (DHA) ARDAHAN'ın Çıldır ilçesinde, doğa sporcularının yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde yaptığı snowboard ve drift gösterisi nefes kesti.

Çıldır Gölü Kooperatifi'nce gölün tanıtımı amacıyla Ardahan'a davet edilen doğa sporcuları Kadir Yılmaz, Volkan Ülker ve Can Artam, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde önce otomobil ile drift gösterisi yaptı. Sporcular, ardından kar motorunun arkasına bağladıkları iple yüksek hızda snowboard ile kaydı. Ekibin drift ve snowboard gösterisi, nefes kesti.

Sporculardan Kadir Yılmaz, drift yaptıkları Çıldır Gölü'nün enerjisi yüksek ve doğa harikası, inanılmaz bir yer olduğunu söyledi. Kayak sporcusu Can Artam da daha önce dağlarda ve pistlerde kayak yaptığını, buz üstünde kaymanın ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çıldır Gölü üzerinde araçla drift gösterisi

-Göl üzerinde snowboard gösterisi

-Sporcuların hazırlanması

-Drone görüntüsü

DHA-Spor Türkiye-Ardahan / Çıldır Suat İNCEDERE

2021-03-12 11:08:03



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