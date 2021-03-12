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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Faruk Demir 12 Mart mesajı

İHA

Belediye Başkanı Faruk Demir 12 Mart mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir, “Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 100. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bir milletin duygularına tercüman olan, milletimizin hürriyet ve İstiklal fikrini ölümsüzleştiren, her mısraıyla milletin ortak duygu dünyasına seslenen eşsiz bir eserdir. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Marşı’mızın yazarı vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

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