Rahvan atlar yetiştirip, satıyorlar

Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, geçmişten bugüne binlerce yıllık geçmişe sahip olan rahvan atlar, geleneğin devam etmesi için yetiştirilirken, birçok ile de satışı gerçekleştiriliyor. Küçüksütlüce köyünde yaşayan Erdinç Çadırcı (28), dedesinden ve babasından gelen rahvan at geleneğini yaşatmak için damızlık atlar yetiştirip, Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

Farklı yürüyüşü ve binicisini yormadan kilometrelerce yol katetme özelliği ile Türklerde asırlardır sürdürülen ancak teknolojik tarım ve ulaşım aletlerine geçiş süreciyle unutulmaya yüz tutan rahvan at geleneği, son yıllarda özellikle ulusal ve uluslararası yarışlarla yaşatılmaya çalışılıyor. Ardahan´a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçüksütlüce köyünde yaşayan Erdinç Çadırcı, dedesinden ve babasından görüp, öğrendiği rahvan at geleneğini yaşatmak için damızlık atlar yetiştirerek, birçok ile satışını gerçekleştiriyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ve rahvan at yetiştiriciliği yapan Erdinç Çadırcı, gününün önemli kısmını 'Çolpan' ismini verdiği, 3 yaşındaki rahvan tayına ayırdığını, geleneği babasından öğrendikten sonra kendisinin de gönül verdiğini söyledi.

Özenle yetiştirdiği rahvan atların bir kısmını damızlık olarak beslediğini, bir kısmını ise geleneğin sürdürülmesi amacıyla Türkiye´nin dört bir yanından kendisine ulaşanlara sattığını belirtti. Çadırcı, "Dedem Ahıska´dan gelince rahvan at getirmiş buraya. Daha sonra minibüsler çıkınca rahvan ata 6-7 yıl ara vermişler. Biz yetişince rahvan atçılığı yeniden ele aldık. İyi ırklar bulup, taylar yetiştirdik ve sayısını çoğalttık. Çevredekiler de özenip, rahvan at yetiştirmeye başladı. Şu anda çok iyi taylarımız var. Taylarımız 15 bin liradan başlayıp, 100 bin liraya kadar satılıyor. Ümit Arabul ve Murat Arabul tarafından Ardahan Rahvan At Binicilik Kulübü kurulduktan sonra rahvan ata daha çok ilgi arttı ve sayısı da her geçen gün artmaya başladı" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR

2021-03-13 08:39:35



