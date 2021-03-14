Yalnızçam’da pistler kayakseverlerle doldu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi, hafta sonunda kayakseverlerle doldu taştı.

Sarıçam ormanlarının içinde kapalı sistem telesiyej hattı ve 5 pist ile bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi'ne cumartesi günü gelen yerli ve yabancı turistler, gönüllerince kayak yapmanın mutluluğunu yaşadı. Pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. Kayak merkezi yetkilileri, salgın sürecinde Sağlık Bakanlığının belirlediği tüm şartları yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası aldıklarını söyledi.

Kayakseverlerden Kürşat Bozkır, "Burada kayak yapmanın tadına varıyoruz. Mart ayının ortasında kayak keyfi her insana nasip olmaz. İnsanlar pandeminin sıkıntısını ve stresini burada atıyorlar. Yanlızçam'da kayak bir başka ve herkesi buraya bekliyoruz’’ dedi.



Jandarmadan kayak yapanlara megafonla sosyal mesafe uyarısı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, Covid19 kısıtlamaları doğrultusunda Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi'nde pistlerdeki tatilcileri megafonla sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı. Ekipler, kayak merkezinde periyodik olarak uyarı anonsları yapıyor. Jandarma megafondan, "Kıymetli vatandaşlarımız, salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" dedi.

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