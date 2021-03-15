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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğadaki yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

İHA

Doğadaki yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı

TEMA Vakfı Hanak İlçe Temsilciliği yoğun kar yağışıyla birlikte daha çetin geçen kış şartları dolayısıyla doğaya hayvanlar için yiyecek bıraktı.
TEMA Vakfı İlçe Gönüllü Sorumlusu Akın Saraçoğlu, doğal hayatın bir parçası olan yaban hayvanlarının ve kuşların, ağır kış koşullarından olumsuz etkilendiğini, hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını tespit ettiklerini söyledi.
Bu sebeple gönüllüler tarafından Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamındaki hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, yaban hayatı ekolojik geçiş alanlarına besin desteği sağladıklarını söyleyen Saraçoğlu, “Doğal hayatın ve ekosistemin bir parçası olan yaban hayvanlarının ve kuşların bu zorlu kış şartlarında hayatta kalabilmesi için insanların yardımına ihtiyacı var. Çünkü onlarda bir canlıdır. Beslenmek, barınmak ve yaşamak isterler. Can insan için neyse diğer canlılar içinde aynıdır. Can candır, acır ve acıkır. Dolayısıyla sürdürülebilir bir yaşam için yaşatalım ki yaşayabilelim” dedi.
İnsanların çevrelerine ve doğaya karşı sorumlu olduklarını da dile getiren Saraçoğlu, “Herkesi bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz” diye konuştu.
TEMA Vakfı koordinatörlüğünde, İlçe tarım ve orman müdürlüğü, İlçe Jandarma, ilçe emniyet müdürlüğü, kaymakamlık ve öğretmenler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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