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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

İHA

FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli 3 ilde terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ardahan, Manisa, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerine üye olmak suçlarından aranan 3 zanlıyı gözaltına alındı.
Yapılan çalışmalar neticesinde Ardahan nüfusuna kayıtlı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve firari durumda olan, 2’si FETÖ/PDY üyesi 1’i PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 2 zanlı Manisa ve İstanbul’da, PKK/KCK silahlı terör örgünü üye olma suçundan aranan 1 zanlı ise Ankara’da yakalanarak tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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