Bitkin bulduğu karabatağı leğende yüzdürdü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN´da Engin Aktürk, işe giderken, yol kenarında bitkin bulduğu karabatağı alıp, su doldurduğu leğene bıraktı. Yüzmeye başlayan karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi.
Ardahan´da balıkçılık yapan Engin Aktürk, aracı ile evinden iş yerine giderken, yol kenarında hareketsiz olan karabatağı gördü. Aracı durdurduktan sonra karabatağın yanına giden Aktürk, alıp, iş yerine götürdü. Burada leğene su dolduran Aktürk, kuşu içine bıraktı. Kısa sürede yüzmeye başlayan karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililere teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-03-16 09:23:52
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.