Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılan, 7 metre yükseklikteki güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'ndaki ağacın dallarına takılan güvercinin çırpındığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Ardahan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 metre yükseklikteki güvercine yangın merdiveniyle ulaştı. Ayağındaki ip ağaca dolandığı için uçamadığı anlaşılan güvercin, bulunduğu yerden kurtarıldı. İpin çakı ile kesilmesinin ardından güvercin, doğaya bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-03-16 10:10:39
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