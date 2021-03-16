Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiyeciler kurtardı

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Ardahan Milli Egemenlik Parkında ayağına dolanan iple bir ağaçta asılı kalan güvercin, vatandaşların ve itfaiyenin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

Milli Egemenlik Parkının ortasında bulunan alanda bir ağaçta bir güvercinin ayağı ipe dolanmış olarak görüldü. Güvercinin çırpınmasına kayıtsız kalmayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan güvercini ağaçtan kısa sürede kurtardı.

Güvercin'in ayağındaki ipin çakı ile kesilmesinin ardından güvercin, özgürlüğe uçtu.

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