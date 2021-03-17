Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktı

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Ardahan'da TepesuyuBüyüksütlüce köyü yolunda ilerleyen bir aracın önüne çıkan domuz sürüsü cep telefonuyla görüntülendi.

Ardahan Merkeze bağlı Tepesuyu Büyüksütlüce köyü arasındaki yolda otomobili ile ilerleyen Sürücü Yaşar Kaçar ve arkadaşları, yaban domuzu sürüsüne rastladı. Aracın önünde olmalarına rağmen yiyecek arayışlarına devam eden domuz sürüsünü gören Kaçar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Domuz sürüsünü ıslık çalarak yoldan uzaklaştıran araç içerisindeki vatandaşlar, kadraja giren 30’a yakın domuzun yoldan çekilmesi sonrasında yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

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