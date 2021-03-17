Yurtdışına kaçmaya çalışan firari yol kontrolünde yakayı ele verdi

“Nitelikli Yağma” suçundan aranan zanlı, ArdahanŞavşat karayolu üzerinde Yokuşdibi yol kontrol noktasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 11.00’da ArdahanŞavşat karayolu üzerinde Yokuşdibi köyü sınırları içerisinde yer alan jandarma uygulama noktasında meydana geldi. Yol kontrolü gerçekleştiren il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan'a gitmekte olan bir tırı durdurdu. Tırda yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinde kimliğinin olmadığı ve farklı kimlik beyan etmesi üzerine durumundan şüphelenen ekipler detaylı bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada, şahsın “Nitelikli Yağma” suçundan arandığı, firari durumda olduğu ve yasadışı yollardan Gürcistan’a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Savcılık talimatı ile yakalanan şüpheli şahsın üzerinde yapılan kontrolde yüklü miktarda döviz ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan zanlı Ardahan Kapalı Cezaevine konuldu.

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