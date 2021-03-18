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Posof’ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri

İHA

Posof’ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri

Çanakkale zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla Ardahan’ın Posof ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.
Hükümet konağında başlayan programda İlçe Kaymakamı Murat Mete makamında Posoflu gazilerle ve törene katılacak askeri ve sivil mülki amirlerle bir araya geldu.
Hükümet konağı önünde anıta çelenklerin konulmasından sonra Kaymakam Murat Mete, Şehitlik defterini imzalayarak gazilik ve şehitliğin önemini anlattı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra yürüyerek Posof Şehitliğine gidildi.
Şehitlikte yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra Şehitler için Kuranı Kerim okunarak Posof ilçe Müftüsü Osman Gül tarafından tüm şehit ve gaziler için dua edildi.
Posof İlkokulu salonunda zafer bayramı etkinliklerine devam edildi. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program ise ayrı bir heyecan ile takip edildi.
Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih öğretmeni Ali Akbuğa tarafından günün anlam ve önemi anlatıldı. Sinevizyon gösterisi ile Çanakkale zaferi anlatıldı. Meslek liseleri öğretmeni Tamer Kobalas’ın saz eşliğinde öğrenciler şiirler okundu.

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