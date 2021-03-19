18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri kapsamında Çıldır Kotanlı Köyü şehitliği ziyaret edildi, Kıbrıs gazisi ziyaret edildi.

Kotanlı Köyü Şehitliğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Kaymakamlık Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumuyla korona virüs tedbirlerine uygun şekilde başladı. Saygı atışının yapılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. İlçe Müftülüğü tarafından Kuranı Kerim tilavetinin ardından programlar devam etti.

Şehitlikte sona eren programın ardından Kaymakamımız Alper Taş, Tabur Komutanı Ercan Özcan, Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ile birlikte Kıbrıs Gazisi Hürrem Kazankaya'yı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Taş, Şehit aileleri ile bir araya geldi.

Program tüm şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.

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