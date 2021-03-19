18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı

İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi Kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü etkinlikleri kapsamında Çıldır Kotanlı Köyü şehitliği ziyaret edildi, Kıbrıs gazisi ziyaret edildi.
Kotanlı Köyü Şehitliğinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Kaymakamlık Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunumuyla korona virüs tedbirlerine uygun şekilde başladı. Saygı atışının yapılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı tarafından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı. İlçe Müftülüğü tarafından Kuranı Kerim tilavetinin ardından programlar devam etti.
Şehitlikte sona eren programın ardından Kaymakamımız Alper Taş, Tabur Komutanı Ercan Özcan, Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ile birlikte Kıbrıs Gazisi Hürrem Kazankaya'yı evinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kaymakam Taş, Şehit aileleri ile bir araya geldi.
Program tüm şehitler için dua edilmesinin ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi
YEREL HABERLER Özel idare iş sezonu hazırlıkları değerlendirildi
Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
YEREL HABERLER Kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Posof’ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri
YEREL HABERLER Posof’ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri
Başkan Demir'in 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir'in 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ...
Ardahan’da kar yağışı
YEREL HABERLER Ardahan’da kar yağışı
Kaymakam Taş'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Taş'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı
Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan açıklama
YEREL HABERLER Gebze'de öldürülen avukat için Ardahan Barosu'ndan ...
Yurtdışına kaçmaya çalışan firari yol kontrolünde yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Yurtdışına kaçmaya çalışan firari yol kontrolünde ...
Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktı
YEREL HABERLER Gece karanlığında karşılarına domuz sürüsü çıktı