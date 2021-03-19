Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 1 şüpheliye operasyon düzenledi. GöleKars karayolunda gerçekleştirilen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirlediği şüpheli hakkında çalışma başlattı. Ekipler şüphelendikleri 1 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler GöleKars karayolunda operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 18 obje, 40 yüzük, 5 mühür ve 452 sikke ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.