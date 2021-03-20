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Posof'a çığ düştü, 2 köy elektriksiz kaldı

DHA

Posof'a çığ düştü, 2 köy elektriksiz kaldı


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze ve Derindere köyleri arasına, etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Çığ sonucu elektrik direklerinin yıkılmasıyla 2 köy elektriksiz kaldı.
Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye bugün öğle saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığda, elektrik direkleri yerinden söküldü. Çığ nedeniyle köyler elektriksiz kalırken bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ardahan / Posof Deniz BAŞLI
2021-03-20 20:44:19

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