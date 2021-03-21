Kara kış geri geldi

Ardahan'da dört gözle ilkbahar beklenirken yağan kar vatandaşlarda şaşkınlık oluşturdu. Ardahan’da kar yağışı sonrası kent beyaza büründü.
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini artırdı. Şehir merkezinde şiddetini artıran kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Ardahan'da dört mevsimi aynı anda yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yazı beklediklerini söylediler.
Ayrıca Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.