Posof kara teslim

Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü.
Posof’ta gece gündüz etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaları devam ederken, 2550 rakımlı Ulgar Dağı’nda ise tır geçişleri durduruldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.