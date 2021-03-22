Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgöze ve Derindere köyleri arasında, etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Enerji nakil hatlarına zarar veren çığ nedeniyle 2 köy elektriksiz kaldı. Aras EDAŞ ekipleri gece boyunca sürdürdüğü çalışmalar sonucu arızayı gidererek köylere enerji verdi.

Posof ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Balgöze köyü ile 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyleri arasındaki dereye önceki gün öğle saatlerinde etkili kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Can kaybının yaşanmadığı çığda, elektrik direkleri yerinden söküldü. Tonlarca karın basıncına dayanamayan demir direkler, adeta kağıt gibi katlanarak hurda yığınına döndü.

Çığ nedeniyle Balgöze ve Derindere köyleri elektriksiz kalırken, bölgeye gelen köylüler, yaşananları şaşkınlıkla izledi. Olay yerine sevk edilen jandarma timleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, ekiplerin çalışması öncesi biriken kar kütlelerinin düşmesi için güvenlik atışı yaptı.

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen zamana karşı mücadele veren Aras EDAŞ ekipleri, gece boyunca hasar gören enerji nakil hatlarını onardı. Ekipler, sabaha karşı ağaç direkler dikerek Balgöze ve Derindere köylerine elektrik verdi.

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