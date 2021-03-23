Doğunun incisi Çıldır Gölü'nde atlı kızakla türkü keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğunun incisi Çıldır Gölü'nde atlı kızakla türkü keyfi

İHA

Doğunun incisi Çıldır Gölü'nde atlı kızakla türkü keyfi

Kış turizminin cazibe merkezlerinden olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi devam ediyor.
Doğu Anadolu'nun bakir doğasını ve tarihi yerlerini görmek isteyenler, özellikle kış mevsiminde bölgeye akın ediyor. Yerli ve yabancı turistler için bölgedeki en etkileyici noktaların başında gelen Çıldır Gölü, hava sıcaklığının eksi 1015 derecelere kadar düşmesiyle donuyor. Hem gün aydınlanırken hem de gün batımında doyumsuz manzaraların oluştuğu göl son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Buz üstünde atlı kızaklara binmenin keyfini yaşayan ziyaretçiler, Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor.
Turistleri atlı kızakla gezdiren Kurtuluş Kılıç, tur sırasında bir yandan da söylediği türkülerle onlara değişik bir tur keyfi yaşatıyor. Turistlerin Çıldır Gölü'nü tercih etmesinin en büyük sebebinin sakin olması ve geçmişten kalan kalıntıları yaşayabiliyor olması olduğunu söyleyen Kılıç, ’’Burada yaşayan gençler genelde balıkçılıkla uğraşarak, ekmeğini buz altında tutuğu balıklardan ve burayı ziyaret eden turistleri atlı kızaklarla gezdirerek kazanıyor. Burayı tercih etmelerinin en büyük sebebi sakin olması ve geçmişten kalan birçok kalıntının olması. Eskimo usulü balık avı, atlı kızaklarla donan göl üzerinde seyahat etmek tercih nedenlerinden. Bu bizim için gelir kapısı olurken, seyahat edenler için zevkli bir eğlenceye dönüşüyor’’ dedi.
Kılıç, ’’Çıldır Gölü doğunun incisi ve doğanın bize sunmuş olduğu sakin bir yer. Çıldır Gölü’nün yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Çıldır Gölü heyecanlı anların yaşandığı bir yer. Şu an düşünsenize 10 metre derinlikteki suyun üzerinde buzda atlı kızaklarla geziyorsunuz. Hiçbir şekilde batma yok ve buzun kırılma riski yok. Doğanın bize sunmuş olduğu bir yer. Dört mevsim rengarenk ve etkinliklerin bol olduğu sakin bir ortam. Şehir gürültüsünden uzak, kafa dinlenebilecek bir yer burası’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
YEREL HABERLER Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Ardahan'da, kardan kapanan yollarda kalan sürücülere jandarmadan ikram
YEREL HABERLER Ardahan'da, kardan kapanan yollarda kalan sürücülere ...
Jandarmadan yolun açılmasını bekleyen TIR sürücülerine sürücülerine sıcak çay ikramı
YEREL HABERLER Jandarmadan yolun açılmasını bekleyen TIR ...
Gri balıkçıl kuşlar Ardahan’da kar sürpriziyle karşılaştı
YEREL HABERLER Gri balıkçıl kuşlar Ardahan’da kar sürpriziyle ...
Posof kara teslim
YEREL HABERLER Posof kara teslim
Kara kış geri geldi
YEREL HABERLER Kara kış geri geldi