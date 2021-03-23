Doğunun incisi Çıldır Gölü'nde atlı kızakla türkü keyfi

Kış turizminin cazibe merkezlerinden olan Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi devam ediyor.

Doğu Anadolu'nun bakir doğasını ve tarihi yerlerini görmek isteyenler, özellikle kış mevsiminde bölgeye akın ediyor. Yerli ve yabancı turistler için bölgedeki en etkileyici noktaların başında gelen Çıldır Gölü, hava sıcaklığının eksi 1015 derecelere kadar düşmesiyle donuyor. Hem gün aydınlanırken hem de gün batımında doyumsuz manzaraların oluştuğu göl son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Buz üstünde atlı kızaklara binmenin keyfini yaşayan ziyaretçiler, Eskimo usulü balık avlamanın da tadını çıkartıyor.

Turistleri atlı kızakla gezdiren Kurtuluş Kılıç, tur sırasında bir yandan da söylediği türkülerle onlara değişik bir tur keyfi yaşatıyor. Turistlerin Çıldır Gölü'nü tercih etmesinin en büyük sebebinin sakin olması ve geçmişten kalan kalıntıları yaşayabiliyor olması olduğunu söyleyen Kılıç, ’’Burada yaşayan gençler genelde balıkçılıkla uğraşarak, ekmeğini buz altında tutuğu balıklardan ve burayı ziyaret eden turistleri atlı kızaklarla gezdirerek kazanıyor. Burayı tercih etmelerinin en büyük sebebi sakin olması ve geçmişten kalan birçok kalıntının olması. Eskimo usulü balık avı, atlı kızaklarla donan göl üzerinde seyahat etmek tercih nedenlerinden. Bu bizim için gelir kapısı olurken, seyahat edenler için zevkli bir eğlenceye dönüşüyor’’ dedi.

Kılıç, ’’Çıldır Gölü doğunun incisi ve doğanın bize sunmuş olduğu sakin bir yer. Çıldır Gölü’nün yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Çıldır Gölü heyecanlı anların yaşandığı bir yer. Şu an düşünsenize 10 metre derinlikteki suyun üzerinde buzda atlı kızaklarla geziyorsunuz. Hiçbir şekilde batma yok ve buzun kırılma riski yok. Doğanın bize sunmuş olduğu bir yer. Dört mevsim rengarenk ve etkinliklerin bol olduğu sakin bir ortam. Şehir gürültüsünden uzak, kafa dinlenebilecek bir yer burası’’ şeklinde konuştu.

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