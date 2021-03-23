Ardahan Göle'de mutasyonlu virüs vakaları arttı; pazarlar kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Göle'de mutasyonlu virüs vakaları arttı; pazarlar kapatıldı

DHA

Ardahan Göle'de mutasyonlu virüs vakaları arttı; pazarlar kapatıldı


Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da, artan vaka sayıları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'yla ilçe bazlı tedbirler alınmaya başladı. Vali Hüseyin Öner, tedbirler kapsamında Göle ilçesindeki hayvan ve halk pazarlarının mutasyonlu virüs oranındaki artışa bağlı olarak bir hafta süreliğine kapatıldığını bildirdi. 
Ardahan'da koronavirüs hasta sayısında son bir haftada artış yaşanması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'yla ilçe bazlı yeni tedbirler alınmaya başladı. Tedbirler kapsamında Göle ilçesinde mutasyonlu virüs oranındaki artışa bağlı olarak hayvan ve halk pazarları bir hafta süreliğine kapatıldı. Tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan Vali Öner şöyle konuştu:
"Denetim çalışmalarımızla birlikte ilimiz genelinde hastalığın seyrine ve vakaların seyrine göre ilçe bazlı kararlar alıyoruz. Göle ilçemizde son bir haftada mutasyonlu virüs artışı söz konusu oldu. Bu hafta orada hayvan pazarını ve halk pazarını bir haftalık süre ile yapılmaması yönünde karar alındı. İlerleyen süreçte de ciddi vaka sayıları veya mutasyonlu virüse rastlanması halinde ilçe bazlı uygulamalarımızı devam ettireceğiz."DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR
2021-03-23 16:23:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğunun incisi Çıldır Gölü'nde atlı kızakla türkü keyfi
YEREL HABERLER Doğunun incisi Çıldır Gölü'nde atlı kızakla türkü ...
Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
YEREL HABERLER Çığ düştü, demir direkler yerle bir oldu
Ardahan'da, kardan kapanan yollarda kalan sürücülere jandarmadan ikram
YEREL HABERLER Ardahan'da, kardan kapanan yollarda kalan sürücülere ...
Jandarmadan yolun açılmasını bekleyen TIR sürücülerine sürücülerine sıcak çay ikramı
YEREL HABERLER Jandarmadan yolun açılmasını bekleyen TIR ...
Gri balıkçıl kuşlar Ardahan’da kar sürpriziyle karşılaştı
YEREL HABERLER Gri balıkçıl kuşlar Ardahan’da kar sürpriziyle ...
Posof kara teslim
YEREL HABERLER Posof kara teslim
Kara kış geri geldi
YEREL HABERLER Kara kış geri geldi