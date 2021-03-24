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Çanakkale zaferine 3 boyutlu bakış ’’İnancın zaferi konulu sergi’’ yoğun ilgi gördü

İHA

Çanakkale zaferine 3 boyutlu bakış ’’İnancın zaferi konulu sergi’’ yoğun ilgi gördü

Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı dolayısıyla özel bir sergiye imza attı. Açılan "Çanakkale İnancın Zaferi Sergisi" yoğun ilgi gördü.
Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı Yılı" nedeniyle hazırlanan "Çanakkale İnancın Zaferi" adlı özel sergi, Halk Eğitim Merkezinde Ardahanlıların izlenimine sunuldu. Çanakkale destanını bugüne taşıyan sergi, Katı’ı sanatı ile hazırlanarak canlandırıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal tarihinde büyük önem taşıyan Çanakkale Savaşı sırasında çekilen ve cephe fotoğraflarından esinlenerek kat’ı sanatı ile hazırlanan sergiyi, vatandaşlar yoğun ilgiyle izledi. Sergi, 26 Mart Cuma gününe kadar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde izlenimde kalacak.
Bu tür etkinliklerle Çanakkale ruhunu çocuklara daha etkili anlattıklarını belirten Sanat ve tasarım öğretmeni Zeynep Bulut, Sergideki her bir eserin ayrı bir hikâyesi olduğunu ifade ederek, ’’İstiklal Marşımızın kabulünün 100’üncü yılı olması nedeniyle ‘İstiklal Boğazda Konulu’ resim sergisi planladık. Akabinde 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma etkinlikleri yurdun 4 bir yanında kutlanmaya başlandı. Bizde Ardahan Halk eğitim Müdürlüğü olarak ’’İnancın Zaferi Konulu’’ 3 boyutlu resim sergisi ile katkıda bulunmak istedik. Arkadaşlarımız bu çalışmaları yaparken adeta o duygu yoğunluğu ve bütünlüğü ile çalışarak ciddi çalışmalar ortaya çıkardılar. Amacımız; Vatanın kurtulmasına, kutsal değerlerin korunmasına ve atalarımızın her şeyden vazgeçerek mücadelelerini anlatmaya çalıştık.’’ şeklinde konuştu.
Kat’ı sanatı öğrencilerinden Songül Yıldız, Katı’ı sanatı ile ilk defa Zeynep Bulut hocaları sayesinde tanıştıklarını söyleyerek, ’’Biz 18 Mart Çanakkale Zaferinin kurtuluşunu bu sergi ile canlandırmak istedik. Biz bu eserleri yaparken inanılmaz bir duygu yoğunluğu ile çalıştık ve şu dörtlükle anlatmak istiyorum; Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Buradan da minnetle ve saygıyla anıyoruz askerlerimizi ve şehitlerimizi. Onların sayesinde varız, var oluyoruz ve yaşıyoruz. Bir kez daha bu sergi ile vatan uğruna şehit olan atalarımızı canlandırmak istedik" ifadelerini kullandı.

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