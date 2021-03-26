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‘Kavılca Buğdayı’ ülke ekonomisine katma değer katacak Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür vekili Soner Fuat Yılmaz: "Kavılca buğdayının üretimi ile milli ekonomiye katkı sunmak istiyoruz"

İHA

‘Kavılca Buğdayı’ ülke ekonomisine katma değer katacak Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür vekili Soner Fuat Yılmaz: "Kavılca buğdayının üretimi ile milli ekonomiye katkı sunmak istiyoruz"

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür vekili Soner Fuat Yılmaz, ’’Kavılca üretiminin yaygınlaştırılması ile bitkisel üretim kısmında çiftçilerimizin ürün yelpazesine yeni bir ürün ekleyerek, katma değer oluşturmak ve üretimi ile milli ekonomiye katkı sunmak istiyoruz" dedi.
Ardahan ve Kars ili ’’Ata Tohum Kavılca üretiminin yaygınlaştırılması’’ projesi kapsamında Ardahan’ın Çıldır ilçesinde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Çıldır Gölü Konağı otelinde gerçekleştirilen toplantıya, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Veyis Kurtkulu, Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür vekili Soner Fuat Yılmaz, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş, Ardahan ve Kars illeri ile Ata Tohum Kavılca ile sözleşmeli tarım yapmayı amaçlayan UNO firmasının yetkilileri ve Çıldırlı çiftçiler katıldı. Toplantının ardından Aşıkşenlik mahallesinde bulunan kavılca buğdayı işleme tesisinde incelemelerde bulunuldu.
Ardahan İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Soner Fuat Yılmaz, genetiği ile oynanmamış olan Kavılca buğdayının, tüketiminin günümüzde popüler bir hale geldiğini söyledi. Sağlık açısından da son derece önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, ’’Normal buğdaya göre iklim şartlarına daha dayanıklı olan Kavılca buğdayı, pek çok yararlı özelliği ile tercih edilmekte. Özellikle Kanser gibi ciddi hastalıklara karşı fayda sağlayan Kavılca buğdayı diğer buğday türlerine göre daha fazla tokluk hissi verdiğinden kilo vermek isteyenler için ideal bir besin. Mide ve bağırsak çalışmasına olumlu katkı sağlarken kalp sağlığını korumada da son derece etkilidir. Glisemik indeks değerinin düşük olması ise sağlık açısından son derece önemlidir.’’
Ardahan ve Kars illerinin ortak projesi ile Kavılca üretiminin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu da söyleyen Yılmaz, ’’Burada projemizin tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. Burada ilimiz için çok büyük öneme haiz olan Kavılca buğdayının katma değer oluşturabileceğini ve Çiftçilerimizin de bu yönde büyük bir taleplerinin olduğunu gördük. İlimizde TKDK desteği ile yapılan Kavılca buğdayının işlenmesi ve paketlenmesi ile birlikte bu ürünün Türkiye’de, diğer illerde ve ulusal pazarlarda değer bulacağını, özellikle besleyici değerlerinin fazla olması, Gluten değerinin düşük olması, yine kan şekerini ani yükseltmemesinden dolayı kavılcanın hak ettiği yere geleceğini ümit ediyoruz. Bizim tek amacımız burada bitkisel üretim kısmında Çiftçilerimizin ürün yelpazesine yeni bir ürün eklemek, katma değer oluşturmak ve burada da üretimi arttırarak milli ekonomimize bir katkı sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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