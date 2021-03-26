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Kaymakamlık Hem yoksulluğa Hemde Kaz İşine Çözüm üretti

İHA

Kaymakamlık Hem yoksulluğa Hemde Kaz İşine Çözüm üretti

Çıldır Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından devam eden 'Yoksulluğa Karşı Kaz Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında projenin ikinci aşamasına geçilerek temin edilen kuluçka makineleri proje faydalanıcısı olan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi. Makinelerin kullanımı konusunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile gerekli eğitimler verildi.
Çıldır Köylerindeki diğer kaz üreticilerinin de kendilerine kuluçka makinesi verilen proje faydalanıcısı ailelere cüzi bir ücret ya da yumurta vererek bu makinakarın kullanmaları planlanıyor. Bu yöntemle ihtiyaç sahibi ailelerimize katkı sağlanmasının yanında köylerimizdeki kaz üretiminin de geliştirilmesi hedefleniyor.
Yürütülen proje hakkında açıklamada bulunan İlçe Kaymakamı Alper Taş, "Yoksulluğa Karşı Kaz Yetiştiriciliği Projesi, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzle birlikte hazırlayıp yürüttüğümüz önemli bir pilot proje niteliğinde. Projenin her aşaması hazırladığımız plana uygun olarak yürütüldü ve ekibimiz tarafından düzenli takip sağlandı. Biz bu proje ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi üretim sürecine dahil ederek sürekli bir gelir imkanına sahip olmalarını hedefledik. Bu şekilde sosyolojide kırılması çok zor bir zincir olarak tabir edilen yoksulluk zincirini kırmayı hedefliyoruz. Bu bakımdan bugün elde edilen sonuçlar önemlidir. Projenin örnek alınarak önümüzdeki dönemlerde daha da yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Projeye olan desteklerinden ötürü Sosyal Yardımlaşma Vakfı üyelerimize ve projenin yürütülmesinde gösterdikleri özveri nedeniyle Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve İlçe Tarım Müdürlükleri personelimize, bilhassa proje paydaşı olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

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