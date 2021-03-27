Ardahan´da, mart sonu kar yağışı



Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN, dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı, 15 santimetreye ulaştı.

Ardahanlılar, cumartesi sabahına kar yağışıyla uyandı. Dışarı çıkan kent sakinleri, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için temizlik çalışmalarına başladı.

Baharı beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen Tekin Balcı, "Mart ayının sonuna gelmemize rağmen kar yağışı şiddetli bir şekilde kendini gösterdi. Güneşin bile üşüdüğü şehir Ardahan" dedi.

Öte yandan Ardahan-Posof-Türkgözü yolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ve Ardahan-Şavşat-Artvin yolundaki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yetkililer, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı özellikle sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2021-03-27 11:38:53



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