Başkan Demir'den Berat Kandili mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Demir, mesajında; “Beraat kandili Allah’ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur.Berat Kandil'inin, aynı zamanda insanlar arasındaki dargınlıkları, küskünlükleri gidermek için bir fırsattır. Bu duygu düşüncelerle mübarek gecenin hemşirelerimiz, Ülkemiz ve Tüm İnsanlık için her türlü sıkıntıdan kurtulmasına, barış ve kardeşlik duygularının, birlik ve beraberliğin bağlarının güçlenmesini temenni ediyorum" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.