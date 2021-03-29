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Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi

DHA

Mart sonunda buzla kaplı Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi


Dinçer AKTEMURSuat İNCERDERE/ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN ile Kars sınırlarında yer alan yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü, mart ayının son günlerinde ziyaretçilerine kışı aratmayan güzellik sunuyor. 45 santimetre buzla kaplı göle gelenler, buz üzerinde atlı kızakla gezinti yapıp, fotoğraf çektirerek günün tadını çıkarıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi´nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün 2020'nin Aralık ayında buz tutan yüzeyi soğukların devam etmesi nedeniyle hala çözülmedi. Yaklaşık 40 santimetre buz kalınlığı bulunan gölde, atlı kızakla gezinti yapan yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çekerek günün keyfini çıkardı. Yöre halkı, normalde gölü kaplayan buzun bu aylarda çözülmüş olması gerektiğini söyledi. Atlı kızakla gezinti yapanlar ise Çıldır gölü üzerinde olmaktan çok keyf aldıklarını ve muhteşem bir deneyim olduğunu dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Dinçer AKTEMUR-Suat İNCEDERE
2021-03-29 09:12:51

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