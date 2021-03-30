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Bir gün önce hayat kurtardı, ertesi gün kendisi kurtarıldı

DHA

Bir gün önce hayat kurtardı, ertesi gün kendisi kurtarıldı


Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)BİSİKLETLE Türkiye turuna çıkan evli ve 2 çocuk babası Ömer Töremen (44), Iğdır'dan Kars'a giderken DigorDağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, tipiden korunmak için menfeze girdi. Bölgede yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yol kenarında bulunan bisikleti fark ederek menfeze sığınan Töremen'i ölümden kurtardı. Geceyi Kars'ta geçiren ve yeniden bisikletiyle yola çıkan Töremen, "Donma olayından bir gün önce Tendürek Geçidi'nde kaza yapan ve TIR'da sıkışan şoför ile yolda bulduğum iki serçenin hayatını kurtarmıştım. Yaptığım bu iyilik karşısında ben de hayatta kaldım" dedi. 
Gaziantep'te kuryelik yapan Ömer Töremen 4 yıldır 'can yoldaşım' dediği bisikletiyle gezerek binlerce kilometre yol katetti. 3 Mart 2021 günü yine bisikletiyle tura çıkan Töremen ilk olarak Urfa'ya ve oradan sırasıyla Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Iğdır, Kars ve Ardahan'a gitti. Töremen Iğdır-Kars kara yolunun DigorDağpınar arasında etkili olan tipiye yakalandı. Bisikletini yol kenarına bırakan Töremen, tipiden korunmak için bulduğu bir menfeze girdi. Bölgede yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, yol kenarında bulunan bisikleti fark ederek menfeze sığınan Töremen'i ölümden kurtardı. Geceyi Kars'ta geçiren ve yeniden bisikletiyle yola çıkan Töremen, çetin kış şartlarında Ardahan'a ulaştı. Burada yaşadıklarını DHA'ya anlatan Töremen şunları söyledi:
"Dört yıldır bisikletimle geziyorum. Bir hafta evime gidip dinlendikten sonra gitmediğim il, ilçe ve köyleri geziyorum. Bugüne kadar 81 bin kilometre pedal çevirdim. Yollarda çok ilginç olaylarla karşılaştım. Birinde canımdan oluyordum. Iğdır'dan Kars'a giderken tipiye tutuldum. Göz gözü görmüyordu. Bisikleti yol kenarına bırakıp menfeze sığındım. Şiddetli bir fırtına vardı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceydi. Tipi nedeniyle hiçbir yeri göremiyordum. Menfezde biraz kendime geldim. Mazgal'ın ağzında toprak birikintisi vardı onun arkasına çömeldim. Yanımda yolda donmak üzereyken bulduğum iki serçeden biri vardı. Çünkü diğerini iyileştirmiş doğaya bırakmıştım. Biraz durduktan sonra kendimi toparladım. En yakın yerleşim alanı olan Dağpınarı yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaydı."
'ÇARESİZLİK İÇİNDE NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'
Tipide oraya gitmesinin imkansız olduğunu belirten Töremen, "Çaresizlik içinde ne yapacağını düşünürken sesler duydum. Yol kenarındaki bisikleti gören karla mücadele ekipleri, 'Biri var mı' diye sağa sola bakıp, sesleniyordu. Hemen yanlarına gittim. Görevliler beni Dağpınar beldesine götürüp bıraktılar. Yanımdaki güvercini de onlara teslim ettim. Beldede bir toptancı beni aracıyla Kars'a götürdü. Geceyi Kars'ta geçirdim ve sabah erkenden Ardahan'a yola çıktım. Beni bulanlardan Allah binlerce kez razı olsun. Belki donup ölebilirdim. Donma olayından bir gün önce Tendürek Geçidi'nde kaza yapan TIR'da sıkışan şoför ile yolda bulduğum iki serçenin hayatını kurtarmıştım. Belki de yaptığım bu iyilik karşısında ben de hayatta kaldım. Karşılık beklemeden iyilik yapın. Çünkü bir gün o gelip sizi bulur" dedi.
Ardahan'da tarihi ve turistik yerleri gezen Töremen, daha sonra Erzurum'a doğru yola çıktı. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2021-03-30 11:25:58

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