Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi bir ilke imza attı

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Ardahan’ın Posof ilçesinde bir ilke imza atıldı. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından birincisi düzenlenen "Posof'ta Kış" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 117 öğrencide 30 öğrenci katılarak çektikleri 94 fotoğrafla ilgili jüri tarafından incelenerek dereceye giren fotoğrafları çeken öğrenciler plaketlerle ödüllendirildiler.

Fotoğraf yarışmasında birinciliği Meryem Bilican, ikinciliği Esra Çalışkan, üçüncülüğü Ömer Özdemir elde etti. Dereceye giren öğrencilere okul önünde plaketleri verildi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Okul Müdürü Şener Bilican, Aşık Sabit Müdami’nin oğlu Halil İbrahim Ataman tarafından verildi.

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